Par Laurentj le mardi, décembre 4 2012, 12:34 - Projets - Lien permanent

Pour tester certains composants du framework Jelix, comme la partie "routage", j'ai besoin d'avoir des paramètres serveurs correctement définis, en particulier dans la variable globale $_SERVER . En effet, les tests étant lancés en ligne de commande avec PHPUnit, $_SERVER ne contient pas du tout la même chose que lorsque le script PHP est lancé par un serveur HTTP. Pire, pour une même URL, nous n'avons pas la même chose selon si PHP est lancé en CGI/FPM, ou si c'est le module PHP pour Apache qui est utilisé.

Bref, cela devient fastidieux dans un environnement de tests en ligne de commande de simuler un contexte HTTP.