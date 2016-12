Par Laurentj le jeudi, décembre 22 2016, 16:26 - Projets - Lien permanent

En 2003, j'ouvrais le site xulfr.org, pour publier de la documentation sur XUL, et pour promouvoir cette technologie, utilisée par Mozilla pour réaliser l'interface du navigateur Firefox entre autres, et utilisée donc dans le développement des extensions de ce navigateur.

Depuis quelques années, Mozilla abandonne peu à peu XUL au profit de HTML5. D'ailleurs nombre d'innovations apparues dans XUL ont évolué et ont été standardisées en dehors de XUL, pour être utilisable dans le monde web : modèle de boite flexbox en CSS, WebComponents avec le shadow tree, etc..

Depuis quelques années donc, je délaissais peu à peu l'animation et la maintenance du site xulfr.org. On peut même dire que le site était complètement à l'abandon ces 2-3 dernières années. Et plus le temps passait, plus je songeais à fermer le site. D'ailleurs il y a un peu plus d'un an, j'avais annoncé sur le site sa prochaine fermeture (news que j'ai supprimé depuis).

En fait, je voulais fermer le site, non pas parce que je voulais qu'il disparaisse, mais parce que sa maintenance devenait de plus en plus problématique, et que je n'avais plus le temps de m'en occuper. En effet, les applications sur lesquelles étaient basées le site, comme Dotclear pour la partie news, ou Phorum pour la partie forum, nécessitaient d'être mis à jour. Cependant la mise à jour de Dotclear demandait pas mal de boulot, puisque c'était une vieille version 1.2.3 datant de 2005, et celle de Phorum était impossible puisque cette application n'est plus maintenue depuis 2008. J'avais pourtant bien fait quelques évolutions il y a quelques années, en remplaçant le wiki, basé à l'origine sur PHPWiki, par une application wiki fait maison, mais que je n'ai jamais eu le temps de terminer (entre autre, il n'était pas possible d'éditer les pages, ce qui était balo pour un wiki).

Bref, xulfr était basée sur des applications, certainement trouées au niveau sécurité, mais aussi qui devenaient de plus en plus incompatible avec les versions successives de PHP. J'avais dû les patcher par le passé pour corriger quelques incompatibilités au rythme des déménagements d'un serveur à l'autre. Mais la semaine dernière ça a été la catastrophe, en installant le site sur une Debian récente avec PHP 5.6 (le serveur actuel sur lequel il est installé devant être éteint ces prochaines semaines). Le bon vieux dotclear provoquait des erreurs dans tous les sens. Phorum tournait tant bien que mal. Le wiki tenait presque la route.

Manquant de courage, j'avais décidé alors Lundi de ne pas faire cette migration vers un nouveau serveur, et de fermer définitivement le site : une page bouchon avec un joli message d'adieu sur mon serveur perso, des redirections et des configurations "http 310 gone" bien placées, un message sur twitter et l'affaire était pliée.

Sauf que j'ai eu des gros remords. Et d'anciens camarades de jeu faisaient part de leur tristesse sur twitter, de voir partir ce site (même si plus personne ne l'utilise vraiment, si j'en crois les statistiques :) ). Et puis faire disparaitre une partie de l'histoire française du projet Mozilla, c'était tout de même dommage.

Alors, du courage venu de je ne sais où s'est immiscé en moi, du temps s'est magiquement libéré, et j'ai retroussé mes manches pour faire fonctionner ce satané site avec une version récente de PHP. Mais comment ?

L’intérêt principal du site, actuellement et pour l'avenir, est, il faut l'avouer, purement "historique" et archéologique. De plus, n'ayant plus le temps ni l'envie de m'en occuper (publier des news, modérer les messages du forum etc), avoir xulfr.org en lecture seule serait une bonne chose.

J'ai donc eu l'idée de faire la migration autrement : au lieu de faire des mises à jour impossibles des vieilles applications, pourquoi ne pas les virer et faire quelques scripts PHP tout bêtes pour simplement afficher le contenu de la base de donnée ? Cela fera déjà beaucoup, beaucoup moins de code à gérer lors d'un prochain changement de version de PHP, mais aussi plus rien à modérer. (L'utilisation de fichiers statiques a aussi été envisagée, mais vu le nombre de messages dans le forum ça aurait été monstrueux en terme de nombre de fichiers et donc de la place que cela aurait demandé).

J'ai donc viré Dotclear, Phorum et toutes autres applis legacy, et j'ai développé en quelques heures des scripts tout neufs qui ne font au final que de l'affichage. Et quelques modules et contrôleurs jelix plus tard, le site était de nouveau en ligne. En lecture seule.

Xulfr.org n'est plus actif. Mais Xulfr.org reste accessible pour quelques années encore !