Par Laurentj le jeudi, août 30 2012, 23:21 - Projets - Lien permanent

Diantre ! 10 mois que je n'ai pas parlé de mon framework PHP Jelix sur mon blog ! Cela date de... la sortie de Jelix 1.3 :-) Et dire que quelques semaines après la 1.3, j'avais annoncé sur la mailing-list que j’accélérerais la cadence des sorties à 2-3 mois. C'est raté. Il faut croire que le rythme est bloqué à 10 mois.

Donc voilà Jelix 1.4 avec sa tonne de nouveautés : cache HTTP, autoload PSR0, templates virtuelles, amélioration de la prise en charge des codes langues, des modules de plus en plus autonomes etc...

Le retard de cette sortie est due à plusieurs choses :

Déjà, les vacances d'été, chantiers chez moi etc : j'ai été souvent offline ces dernières semaines :-)

La faute à pas de temps

La mise en place de docs.jelix.org

La libération du code source des sites de Jelix.org

La faute à pas de temps : en effet, j'ai eu un contrat de plusieurs mois (qui se termine), sur un projet hyper intéressant (à base de XUL/javascript), mais plutôt éloigné de chez moi. Donc beaucoup de temps de trajets et de fatigue. Résultat, avec les autres tâches à coté, le projet n'a pas avancé aussi vite que j'aurai voulu

La réalisation du site http://docs.jelix.org a permis de migrer les manuels, du wiki Dokuwiki vers un nouveau système de wiki basé sur Git, et que j'ai développé avec Jelix bien entendu : Gitiwiki. J'en parlerai plus longuement une autre fois. Basculer la documentation sur Git a permis d'accélérer les améliorations du manuel : je peux maintenant écrire en offline (dans le RER par exemple). Par contre, plus en online...Temporairement... Gitiwiki fonctionne pour le moment en lecture seule. Il faut encore que je développe la possibilité d'éditer en ligne :-) (c'est en cours). Cependant, cela ne devrait empêcher personne de contribuer au manuel : il est sur github.

Enfin, comme je disais, j'ai aussi passé du temps à libérer le code source du site jelix.org et bien sûr le code du nouveau site docs.jelix.org, dans l'espoir d'avoir plus d'aide sur tout ce qui fait tourner le projet ;-).

Et puis comme je ne suis pas toujours discipliné, j'ai préféré ces 2-3 derniers mois, à commencer à développer Jelix 1.5 plutôt que de paufiner Jelix 1.4 !