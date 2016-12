Par Laurentj le jeudi, mars 21 2013, 16:52 - Technologies Web - Lien permanent

Il y a tout juste dix ans, le premier site français entièrement dédié aux standards du web ouvrait ses portes : Openweb.eu.org. Il fut le résultat du travail de 11 passionnés du web : Tristan Nitot, Laurent Denis, Pascale Lambert-Charreteur, Florian Hatat, Fabrice Bonny, Emmanuel Clément, Mathieu Pillard, Denis Boudreau, Olivier Meunier, Samuel Latchman et moi même. Nous publions tous un peu de notre coté des articles sur les standards (je venais d'ouvrir mon blog deux mois auparavant), et un jour nous nous étions dis que cela serait bien de rassembler toutes ces ressources en un seul lieu.

La magie du web a permis cela, bien que nous soyons tous aux quatre coins de la France (et du canada !).

Je me rappelle encore de certains soirées à coder chez moi dans mon bureau, ou encore cette seule et unique réunion IRL pour discuter du projet, dans les locaux d'AOL où Tristan travaillait. J'y rencontrais donc pour la première fois celui qui allait devenir le président de Mozilla Europe. Je crois aussi que j'avais croisé très furtivement à la cantine d'AOL celui qui allait devenir mon patron 1 an et demi plus tard, Daniel, chez Disruptive Innovations. En effet, les locaux abritaient ce qui restait de Netscape France (Daniel, Tristan, Peter...), filiale de la société à l'origine du projet Mozilla.

Depuis la publication des premières pages d'Openweb.eu.org, de l'eau a coulé sous les ponts. Les personnes qui animent le site ont changé, mais le site est toujours là et est encadré par des gens tout aussi passionnés par le web. Et malgré des périodes d'inactivité il y a quelques années, des articles continuent à paraitre régulièrement. Avec cette "monoculture" webkit qui menace, les standards du web sont plus que d'actualité.

Pour ma part, j'ai tourné la page "openweb" depuis quelques années. Mais j'en suis toujours aussi fier et je continue à soutenir les standards du web. Ce projet fut pour moi le départ de beaucoup de choses, comme mon aventure dans le projet Mozilla, qui démarra avec l'ouverture de xulfr.org dont je fêterai aussi les 10 ans cette année.

Bon anniversaire Openweb !