Depuis 3 ans, dans le cadre d'un partenariat entre Mozilla et la Miage d'Evry, je donne des cours sur les technos Mozilla, accompagné de Fabien Cazenave les deux premières années, et de David Rajchenbach-Teller en cette 4ième année. C'est le projet CoMETE . Jusqu'à maintenant, on enseignait les technologies pour réaliser des extensions pour Firefox (XUL, XBL, XPCOM etc...), mais cette année, nous avons décidé d'enseigner le développement web ++, avec les toutes dernières technologies proposées non seulement par Firefox, mais aussi par Firefox OS. Autant dire que les étudiants auront des cours à la pointe (pas comme moi quand j'étais à la Miage d'Orsay en 1996-98, où on nous enseignait encore du Cobol alors que Java faisait fureur :-/ ).

Je suis le projet Firefox OS (aka Boot 2 Gecko) depuis le début. Vivien, l'un des développeurs de Firefox OS, m'avait fait l'honneur de me montrer les toutes premières versions de Firefox OS fonctionner sur un smartphone. C'était en Octobre 2011, 3-4 mois après le démarrage du projet et il y avait déjà des applis 100% HTML, dont celle pour lancer un appel téléphonique ! (bon, un bug empêchait de raccrocher :-) ).

Cependant, je n'ai pas non plus suivi le projet de très près (comprendre : je ne suis pas les commits comme autrefois sur Firefox, et je ne contribue pas - encore ?- au projet). Mais pour préparer ces cours, je suis bien obligé de me plonger dans toutes ces webAPI, dans la réalisation d'une WebApp, ou encore compiler/tester Firefox OS sur mon laptop.

Pour rappel, Firefox OS est un système d'exploitation pour smartphone (et dans le futur pour tablette), dont la particularité est que toutes les applications, y compris le "bureau", sont des applications HTML. En gros, Firefox OS, c'est seulement trois principales couches logicielles :

un noyau linux et des drivers adéquates

Gecko, le moteur de rendu de Firefox, accompagné de son moteur Javascript

des applications 100% HTML5/JS

Et bien sûr, pour que les applications puissent accéder au matériel (comme démarrer un appel téléphonique, envoyer un SMS, utiliser le capteur photographique...), il faut des nouvelles fonctions JS utilisables dans le fichier HTML de l'application. Ce sont les fameuses WebAPI, que Mozilla ne se contente pas d'ajouter, mais aussi de proposer à la standardisation au W3C.

Je dois dire que je suis de plus en plus enthousiaste sur Firefox OS. On va pouvoir réellement tout faire, y compris dialoguer avec les autres applis via les WebActivities. On va pouvoir porter tout ces nouveaux Jeux HTML reposant sur WebGL, vers FirefoxOS, en profitant de nouvelles api (faire vibrer le téléphone, utiliser l’accéléromètre...). L'interface actuelle de Firefox OS montre ce que l'on peut faire avec les transformations et animations CSS3 pour tout les petits effets graphiques. Bref, on va pouvoir refaire le monde avec des technologies que finalement bon nombre de développeurs maitrisent déjà (HTML, JS, CSS), à savoir des technologies standards.

Plus je vois Firefox OS avancer, évoluer, plus je me dis que Mozilla va réussir son pari, celui d'offrir une réelle alternative à IOS et à Android, comme Mozilla l'avait réussi avec Firefox dans un tout autre contexte. Les sceptiques diront que d'autres ont déjà essayé (WebOs par exemple), mais comme l'a écrit Daniel, Firefox OS n'est pas qu'un simple navigateur posé sur un noyau, Firefox OS va plus loin, car Mozilla standardise. De plus, Mozilla ne fait pas ça dans son coin, il a des partenariats avec des opérateurs, en particulier Telefonica, qui vendra des abonnements+téléphones avec Firefox OS préchargé, dés le premier trimestre 2013 , au Brésil.

Vivement que je puisse m'acheter un smartphone et une tablette Firefox OS :-)