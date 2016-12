Par Laurentj le samedi, décembre 1 2012, 10:45 - Technologies Web - Lien permanent

Quand on surf sur le web, il faut savoir que l'on est de plus en plus pisté, tracké. Notre parcours est analysé, et permet alors aux régies publicitaires de vous afficher des pubs ciblées, ou encore à d'autres sociétés de compléter votre profil qu'elles ont déjà en partie, comme facebook,et google. Ces grosses entités commencent à tout savoir de vous. Et de moi. Et le gros souci, c'est que l'on ne sait pas ce qu'elle font de toutes ces données (en dehors des pubs). Vous avez des doutes sur le fait d'être pisté ? Lisez la suite.

En mars dernier, à sa sortie, j'ai installé l'extension Collusion. Elle permet de visualiser justement tout "ces espions" et leur liens avec les sites web. Après l'installation, je trouvais ça rigolo de voir ses graphiques, Et puis je l'ai oublié jusqu'à aujourd'hui. Cependant, Collusion n'a pas oublié de faire son job, et a continué à faire ses statistiques.

Ce matin, je l'ouvre. Et voici le résultat :

(cliquez dessus pour voir en grand).

Les ronds représentent les sites web que vous visitez, et surtout ceux que vous ne visitez pas explicitement. Cette deuxième catégorie de site web sont les sites auxquels font appels les sites que vous visitez, pour leurs statistiques, pour afficher des pubs, pour afficher les boutons twitter, facebook, google+ etc. Plus un site à de liens avec d'autres sites, plus le le rond est gros.

Sur mon graphe, devinez quels sont les sites que les plus gros rond représentent ?

Du plus gros au moins gros:

Google Analytics, "l'espion" de google installé par les développeurs sur leurs sites pour savoir les statistiques de visites. Mais qui profite aussi à Google pour vous pister (faut pas se leurrer)

Google.com : il est vrai que j'utilise google comme moteur de recherche principal. Mais ici on parle de liens entre site. Il s'agit donc très probablement la faute aux boutons "google+" installés un peu partout.

Facebook.com : c'est "très rigolo" de le voir là, je ne vais JAMAIS sur facebook. Je n'aime PAS Facebook. J'en déduis que sa "popularité" dans les stats de Collusion est due aux boutons "facebook" installés partout sur les sites que je visite.

Googleapis.com : représentent tous les outils google utilisées par les sites web

Et il y aussi Facebook.net (le retour), quantserve.com (outil statistique), Xiti, autres sites annexes de google etc. Bref, beaucoup des rond moyens et gros sont des sites de stats, de collectes d'informations, de trackers pour les régies publicitaires. Il y a aussi Gravatar qui est pas mal lié aux sites web, dans mon graph.

Par contre peu de site de régies publicitaires en elles-même, probablement parce que j'ai depuis longtemps installé l'extension AdBlock+ pour bloquer les pubs dans les sites web. Je ne supporte pas les pubs.

Mais Collusion montre déjà que le nombre d'espions installés sur les sites web sont faramineux, sans même que les développeurs qui installent ces bouts de scripts JS n'aient conscience du potentiel qu'ils apportent à ces entreprises de collectes d'informations. Et si vous pensez que je crois trop aux théories du complot, il y a plein d'articles sur le web et même des reportages à la télé (Jeudi dernier dans Envoyé Spécial par exemple), où les annonceurs avouent ces pratiques.

Je vais maintenant tenter de ne plus laisser mes traces sur le web. Parce que ça me dérange que l'on me piste ainsi. Les actions que j'ai dés maintenant entrepris :

effacer les données de Collusion, pour voir l'impact de cette expérience

faire le grand ménage parmi les cookies

installer Ghostery dans mon navigateur préféré.

Continuer à ne pas utiliser Google Chrome

Continuer toutefois à utiliser mes sites habituels, comme Google pour son moteur de recherche et son serveur mail, pour mieux voir l'efficacité de Ghostery.

Rendez-vous dans quelques mois pour les résultats :-)

Après cela, je penserai peut-être à migrer mon compte mail vers un hébergeur moins curieux, à changer de moteur de recherche etc..