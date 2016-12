Par Laurentj le vendredi, novembre 30 2012, 22:59 - Projets - Lien permanent

Il y a un mois je sortais les dernières versions correctives de toutes les branches actives du framework Jelix. Et ça fait un mois que je pensais à écrire ce billet :-).

La raison de ce billet est que ces versions correctives inclues non seulement quelques corrections de bugs comme d'habitude, mais aussi une amélioration dans le système d'authentification de Jelix : il peut désormais utiliser la nouvelle API de mot de passe que proposera PHP 5.5. Une bibliothèque en PHP, password_compat permet de l'utiliser dés maintenant en attendant la sortie de PHP 5.5 et est incluse dans Jelix. J'y ai d'ailleurs apporté quelques modifications pour l'utiliser sur Debian Squeeze.

Pourquoi utiliser cette API ? Parce qu'elle est très simple à utiliser, tout en apportant un hachage fort des mots de passe en utilisant l'algorithme Blowfish par défaut. Dans PHP, on a déjà des fonctions pour encrypter fortement du contenu. Mais il faut avouer que c'est particulièrement compliqué à utiliser.

Pour en savoir plus sur cette nouvelle API, voir l'article de Pascal Martin.

Abandonnez md5, sha1 pour hacher vos mots de passe et les stocker en base de données, ou au moins ajoutez un sel aléatoire. Préférez SHA2 ou supérieur, bcrypt, blowfish, qui sont plus robustes aux attaques de type "brute force", aux "rainbow tables" etc...