J'ai une freebox depuis quelques années. J'ai migré vers la V5 quelques mois avant la sortie de la v6. C'est bête me diraient certains. Ou pas. En fait, j'aurais mieux fait de rester avec une V4. Car le constat après 2 ans d'utilisation est amère : j'aimerais bien moins payer si je le pouvais.

En effet, je n'utilise au final que la partie "modem" et "routeur" de la freebox : pour faire du web, lire mes mails, faire du ssh, irc etc..

Le téléphone ? je ne l'ai jamais utilisé. Bon, faut dire aussi que je n'ai transmis le numéro à personne. Mais mon mobile étant suffisant....

Les centaines de chaînes télé ? Je ne les regarde pas. Déjà avec la V4, j'avais vite arrêté de zapper tellement il y a de chaînes, et tellement il y a de programmes inintéressants. Ou alors il faut passer à la caisse pour avoir accès aux chaînes susceptibles de m’intéresser. Et encore faut-il que la qualité d'image soit là. Je constate trop souvent des "patés" dus à de trop fort taux de compression. La TNT est de meilleure qualité globalement. Donc je reste avec les chaînes de la TNT, en passant par ma télé en direct bien sûr, parce que le module TNT de ma freebox n'a jamais fonctionné.

Le magnétoscope numérique ? comme il y a 20 ans pour mon magnétoscope VHS, ça m'est arrivé d'enregistrer un épisode d'une série par exemple, mais j'oubliais toujours de regarder l'enregistrement. Bref, je n'utilise pas.

Les jeux et autres applications : qualité trop moyenne. Et puis ça commence à faire quelques années que je ne joue plus et que je n'ai plus vraiment de temps pour ça.

Le wifi ? pas de wifi chez moi. Le filaire (ethernet 1Gb) me suffit.

Le NAS de la V6 ? Il me serait inutile car J'en ai déjà un. Et puis "bizarrement", je n'ai pas envie de confier mes données à une boite noire,

Bref, je paye au final des services dont je ne me sers pas. D'ailleurs j'ai fini par débrancher le boitier multimédia.

J'ai bien pensé à changer de fournisseur d'accès internet, mais le souci est que plus aucun ne propose une offre ADSL simple, à un prix inférieur. Il y a quelques jours encore, OVH en avait une, mais elle a disparu. Avec FDN, le tarif est à peine inférieur qu'une offre triple play (certes, on a une neutralité totale du réseau..). Et free reste le moins cher parmi toutes les offres "machinbox". Alors voilà, je suis "condamner" à utiliser une "freebox".