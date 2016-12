Par Laurentj le mercredi, juin 13 2012, 11:09 - Geek-log - Lien permanent

Il y a un peu plus d'un mois et demi, j'avais tenté un truc. Mon laptop a deux cartes graphiques, une intégré au chipset intel, et une carte séparée, NVidia. Cela permet, pour les systèmes d'exploitations qui prennent en charge, de pouvoir utiliser l'une ou l'autre carte graphique en fonction des besoins des applications, et donc optimiser la consommation en énergie. C'est la fameuse fonctionnalité "Optimus".

Sous Windows, pas de souci. Sous Linux par contre, aucun support (j'étais alors sur une Ubuntu 11.04 32bits). C'est soit la carte faiblarde Intel, soit la carte puissante NVidia, mais il faut alors désactiver l'Optimus dans le bios pour pouvoir l'utiliser. Et l'ennui c'est que, bien qu'il n'y ait qu'une carte utilisée par le système, la deuxième est toujours active, donc pompe du courant pour rien. Et comme j'ai choisi la NVidia, j'ai alors une autonomie plutôt limitée, à peine deux heures :-/

Il y a toutefois un projet pour apporter ce support : Bumblebee. Cela semble prometteur même si un peu embêtant à utiliser puisque si on veut le support NVidia pour une application, il faut la lancer avec un utilitaire fourni.

Cependant, fin Avril, je tente le coup, j'avais du temps, je passais des vacances en Bretagne. J'installe les paquets, mais au final rien ne fonctionne. Problème au redémarrage au niveau de X-Windows. Pire, la désinstallation des paquets ne règle pas le souci. J'essaye de régénérer les fichiers de boot etc, rien. Que dalle. Mon système est flingué. Merci Bumblebee.

Je n'avais pas envie de passer toutes mes vacances à tenter de régler le problème. J'aurai plus vite fait de tout réinstaller. Et ça tombe bien, il fallait que je mette à jour vers une version plus récente d'Ubuntu. Cependant, Unity ne me plaît pas du tout, les dernières avancées dans Gnome ne me satisfont pas.

Et si je retentais KDE ? KDE, mon environnement de bureau fétiche jusqu'à la sortie de sa version 4. J'avais été pas mal déçu par KDE 4.1, et j'étais alors resté sous Gnome (qui était pré-installé sur le laptop que je m'étais payé quelques mois auparavant). Depuis 4 ans, tous les problèmes ont dû être réglé, me dis-je. Hop, c'est parti pour la dernière Kubuntu.

Et je ne suis pas déçu. Effectivement la plupart des reproches que j'avais n'ont plus lieu d'être. C'est réactif, fluide, agréable à utiliser. Il y a bien quelques petits trucs qui me chiffonne ( comme le fait que dès qu'on approche une fenêtre du haut de l'écran, KDE met cette fenêtre en plein écran, et je n'ai pas encore trouvé comment désactive ce truc , Merci à Hello dans les commentaires, c'est réglé :-) ), mais ça reste supportable. Depuis un mois et demi donc, je suis très satisfait de KDE4.

Bon, par contre, malgré que je profite d'un noyau plus récent, toujours pas de prise en charge d'Optimus. Ni d'ailleurs de mon lecteur d'empreinte, ni de mon touchpad multitouch (pour ce dernier, j'ai ouïe dire que c'était réglé dans le tout dernier noyau...). Cependant, depuis un an que j'ai ce portable [1], le lecteur de carte SD, le firewire et les diverses fonctions de mise en veille fonctionnent enfin sans bugger ! Avec Linux, il faut être patient :-)

Aller Dell, un petit effort pour fournir des drivers linux (même proprio, je m'en fiche) avec vos nouvelles machines, comme dans le temps...